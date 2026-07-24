İran Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Görüşmeler

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kırgızistan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Erakçi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Kırgızistan'da bulunan Erakçi, Lavrov ve Dar ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ele alındı.

Kaynak: AA