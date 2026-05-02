İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Japon mevkidaşı Motegi, telefonda görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Motegi telefonda görüştü.
Görüşmede, Tahran-Tokyo ikili ilişkileri, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler ele alındı.
Görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba