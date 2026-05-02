İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fransız mevkidaşı ile savaşın sonlandırılmasını görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot savaşın sona erdirilmesi konusundaki diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulunduİran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Barrot, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erakçi ile Barrot, savaşın sona erdirilmesi konusundaki diplomatik girişimler ile bölgesel meseleleri ele aldı.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba