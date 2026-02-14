İran Dışişleri Bakanı, Münih Güvenlik Konferansı'nda İran aleyhindeki gündemi eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi'nin konuşma yaptığı Münih Güvenlik Konferansı'nı "Münih Sirki" olarak nitelendirdi.

İranlı bakan, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkelerinin İran politikasını eleştirdi.

Erakçi, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na ilişkin, "Genellikle ciddi ve prestijli bir etkinlik olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nın İran meselesi üzerinden bir 'Münih Sirki'ne dönüşmesi üzücü." ifadesini kullandı.

AB'nin İran'daki gelişmeleri değerlendirme konusunda "kafa karışıklığı" yaşadığını öne süren Erakçi, "Stratejik olarak, amacını yitirmiş bir AB, bölgemizde tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiştir. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail'e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa'nın genel gidişatı, en hafif tabirle, vahim. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? AB/E3'ün felç olmuşluğu ve önemsizliği, İran'ın nükleer programı hakkındaki mevcut görüşmelerin dinamiklerinde açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı bakan, "Avrupa ülkelerinin kilit rollerini kaybettiğini" savunarak, "Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, kenarda kalmış bir E3'ten (İngiltere, Almanya, Fransa) çok daha etkili ve yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan İran'daki devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi de Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapmıştı.