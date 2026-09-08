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İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den ABD’nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımları hakkında kinayeli paylaşım

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BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımları hakkında sosyal medya hesabından kinayeli paylaşım yaparak, “Washington’un yenilikçi çözüm yolu: Daha fazla yaptırım. Ciddi misiniz?

BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımları hakkında sosyal medya hesabından kinayeli paylaşım yaparak, " Washington'un yenilikçi çözüm yolu: Daha fazla yaptırım. Ciddi misiniz?" dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin yeni yaptırım kararı hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin 47 yıllık yaptırım sürecinin ardından İsrail adına İran ile savaşa girdiğini ve bu durumun ABD için itibar kaybı ile felaketle sonuçlandığını söyleyen Erakçi, "Yaptırım veya savaş ile hedeflerine ulaşamayan Washington'un yenilikçi çözüm yolu: Daha fazla yaptırım! Ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine almıştı.???????

Bu çerçevede, İranlı 27 hava yolu şirketi ile farklı ülkelerden 9 uluslararası havacılık şirketi yaptırım kapsamına dahil edilmişti.

Kaynak: AA
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