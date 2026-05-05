İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 6 Mayıs'ta Çin'i Ziyaret Edecek
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 6 Mayıs'ta davet üzerine Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaretin davet üzerine gerçekleşeceğini belirterek, Erakçi'nin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile görüşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua