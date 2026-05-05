İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 6 Mayıs'ta Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 6 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaretin davet üzerine gerçekleşeceğini belirterek, Erakçi'nin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile görüşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua