İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Bulgaristan ve GKRY'li mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ayrı ayrı görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Petrova ve Kombos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, Petrova'yla görüşmesinde, Bulgaristan Parlamentosunun ABD'nin bu ülkedeki üsleri kullanmasına izin veren kararına tepki göstererek, Bulgaristan hükümetinin ABD askeri uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına onay vermesinin, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

İranlı Bakan, Bulgaristan hükümetinden söz konusu kararı gözden geçirmesini beklediklerini belirtti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova, ülkesinin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılma niyetinde olmadığını belirterek, diplomasiye ve bölgede gerilimin azaltılmasına destek verdiklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Erakçi ile GKRY Dışişleri Bakanı Kombos görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede Erakçi, Güney Kıbrıs'ta bulunan yabancı askeri üslerin İran'a yönelik saldırgan faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kombos ise ülkesinin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka bağlı olduğunu vurgulayarak İngiltere ile yapılan temaslar sonucunda Güney Kıbrıs'taki yabancı üslerin İran dahil hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağı yönünde güvence aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA