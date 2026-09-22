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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM'nin barışta yetersiz kaldığını belirtti

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New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM kürsüsünde İran halkının haklılığını savunmanın en önemli hedef olduğunu söyledi. Erakçi, BM'nin barışta yetersiz kaldığını, bazı Avrupa ülkelerinin Gazze ve İran'a yönelik suçlara sessiz kaldığını belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." dedi.

Erakçi, New York'ta İranlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

New York ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ortamında gerçekleştiğini dile getiren Erakçi, BM Genel Kurulu kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Erakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." ifadelerini kullandı.

Erakçi, BM'nin uluslararası barışın sağlanması konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Bazı ülkelerin kendileri açısından her şeyi meşru gördüğünü ve uluslararası hukuku dikkate almadığını söyleyen Erakçi, bazı Avrupa ülkelerinin de bu durumun yanı sıra Filistin, Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

BM'ye yeniden güven duyulmasının önemine işaret eden Erakçi, güvenin nasıl kaybedildiğinin ve yeniden nasıl tesis edilebileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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