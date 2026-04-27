İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'lı Mevkidaşı Busaydi ile Görüştü

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Sultanlığı'nı ziyaret ederek, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Pakistan'daki temaslarının ardından Maskat'a gelen Arakçi, Umman Sultanı Haytham bin Tarık Al Said ve Ummanlı mevkidaşı Badr al-Busaydi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, her iki ülke de Hürmüz kıyı devletleri olarak, tüm komşu ülkelere fayda sağlayacak güvenli geçişin sağlanması yönünde ortak sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Umman'daki nazik ev sahiplerime müteşekkirim. İkili konular ve bölgesel gelişmeler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Hürmüz'e kıyısı olan ülkeler olarak, odak noktamız tüm komşularımızın ve dünyanın yararına olacak şekilde güvenli geçişin sağlanması yollarıydı. Komşularımız önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaydi ise görüşmelere ilişkin şunları kaydettti:

"İran Dışişleri Bakanı Dr. Arakçi ile Hürmüz Boğazı üzerine iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Kıyıdaş ülkeler olarak, uluslararası topluma karşı ortak sorumluluğumuzu ve uzun süredir alıkonulan denizcilerin serbest bırakılmasına yönelik acil insani ihtiyacı kabul ediyoruz. Kalıcı seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için daha fazla diplomasi ve pratik çözümler gerekiyor."

Kaynak: ANKA
