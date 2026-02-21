İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Medyasına Konuştu: Nükleer Anlaşma Taslağı Günler İçinde Hazır Olabilir

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile olası bir nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metnin günler içinde hazır olabileceğini belirtti. Arakçi, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

MSNBC'ye verdiği röportajda Cenevre'de yapılan son görüşmeleri "verimli" olarak nitelendiren Arakçi, tarafların müzakerelere rehberlik edecek bir dizi ilke üzerinde uzlaştığını söyledi. İranlı yetkililerin, ABD müzakere heyetine sunulmak üzere bir taslak metin hazırladığını ifade eden Arakçi, "Çok zaman almayacak... Belki bir hafta, biraz daha fazla bir süre içinde metin üzerinde ciddi müzakerelere başlayabilir ve sonuca ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmanın "kazan-kazan" formülüne dayanması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine ilişkin güvence alması, İran'ın ise ekonomisini ağır şekilde etkileyen yaptırımlardan kurtulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddeden Arakçi, görüşmelerin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) da katkısıyla, gerekli güvenceleri sağlayacak teknik önlemlere odaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Şu anda İran'ın nükleer programının, zenginleştirme dahil, barışçıl olduğunu ve sonsuza dek barışçıl kalacağını nasıl garanti altına alacağımızı konuşuyoruz" dedi.

İran'ın nükleer altyapısına yönelik olası bir askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini dile getiren Arakçi, geçmişte İran tesislerine yönelik saldırıları ve İranlı bilim insanlarına suikastları hatırlattı ve baskının işe yaramadığını belirtti. Arakçi, "Nükleer programımızı yok edemediler... Bu program kendi ellerimizle ve bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bombalama ya da askeri müdahaleyle yok edilemez" ifadelerini kullandı. Arakçi, yeni bir askeri çatışmamanın yalnızca İran için değil tüm bölge için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kaydetti. "Biz savaşa da hazırız, barışa da hazırız," diyen Arakçi, "Eğer İran'ın nükleer programına bir çözüm arıyorlarsa, tek çözüm diplomatik müzakeredir" dedi.

Arakçi, ABD'li siyasetçilere seslenerek "İran halkıyla saygı diliyle konuşursanız, biz de aynı dille karşılık veririz... Ama bizimle güç diliyle konuşursanız, biz de aynı şekilde cevap veririz. İran halkı onurlu bir halktır. Biz yalnızca saygı diline karşılık veririz" dedi.

Tahran ile Washington arasındaki güvensizlik ve 1979'dan bu yana İran siyasetinde yer bulan "Amerika'ya ölüm" sloganlarının sorulması üzerine ise Arakçi, "Öncelikle Amerikan halkını düşmanımız olarak görmüyoruz... İran'a karşı düşmanca olanın ABD hükümetinin politikaları olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Başarılı ve kalıcı bir anlaşmanın Tahran-Washington hattındaki bu dinamiği değiştirebileceğini söyleyen Arakçi, bunun ancak ABD'nin anlaşmaya iyi niyetle bağlı kalması halinde mümkün olacağını vurguladı. 2015'te imzalanan ve resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmanın umut verici bir adım olduğunu, ancak Washington'ın anlaşmadan çekilmesiyle zedelendiğini hatırlattı.

