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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Esad ile Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularında destek için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Arakçi, Suriye'nin kazanacağına dair inancını dile getirerek İran'ın desteğinin devam edeceğini vurguladı.

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi

ŞAM - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.

Esad ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Esad ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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