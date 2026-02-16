Haberler

İran ve Abd, Cenevre'de Yarın Görüşecek… Arakçi: "Adil ve Hakkaniyetli Bir Anlaşma İçin Somut Fikirlerimiz Var"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde adil bir anlaşma için somut fikirlerle geldiklerini belirtti. Tehditler karşısında boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada "Adil ve hakkaniyetli bir anlaşma için somut fikirlerimiz var. Masada olmayan seçenek ise tehditler karşısında boyun eğmek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Cenevre'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı ile görüşeceğini, yarın da ABD tarafıyla yapılması planlanan müzakereler öncesinde Ummanlı mevkidaşı Badr El-Busaydi ile bir araya geleceğini söyledi.

Arakçi ayrıca "Cenevre'deyim ve adil ve eşitlikçi bir anlaşmaya ulaşmak için somut fikirlerle geldim. Masada olmayan şey ise tehditler karşısında boyun eğmek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, nükleer müzakerelerin ikinci turuna katılmak üzere dün akşam Tahran'dan Cenevre'ye hareket etmişti.

Nükleer müzakerelerin ilk turu önceki hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmış, İran heyetine Arakçi, ABD heyetine ise ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılmıştı.

