İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Beyaz Saray'a savaşı bitirme çağrısını yineledi

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikalı seçmenlerin kararını verdiğini, artık Beyaz Saray'ın da kendi kararını verme zamanı geldiğini belirterek, Beyaz Saray'a "İki günlük önerimiz hala geçerli: Tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirin ya da savaşçılarımızın sehennemi yağdırışını izleyin" diye seslendi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki seçimlere işaret etti. Arakçi "Amerikalı seçmenler kararlarını verdiler. Artık Beyaz Saray'ın da kendi kararını verme zamanı geldi. İki günlük önerimiz hala geçerli: Tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirin, sonuçları göreceksiniz. ya da savaşı seçin ve uyanık, savaş tecrübesi kazanmış Savaşçılarımızın cehennemi yağdırışını izleyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA