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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık verileceğini belirterek, ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak."

ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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