İran Dışişleri Bakanı: "ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "ABD'nin diplomasiyi ilerletmek için ciddi bir iradeye sahip olup olmadığı görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad'daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ve Pakistan'ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çabanın değerli olduğunu vurgulayan Erakçi, "Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
