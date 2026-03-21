İran'ın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığı iddia edildi

İran'ın, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hiçbirinin üsse isabet etmediği iddiasına yer verildi.

Yetkililer, füzelerden birinin uçuş sırasında başarısız olduğunu, diğerinin ise ABD'ye ait savaş gemisinden SM-3 önleyici füze ateşlenerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran'ın, kendisine yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Üssü'nü hedef alması, ülkenin füze menzilinin daha önce açıklanandan daha uzun olabileceğine işaret ediyor.

ABD merkezli "Nükleer Silahların Kontrolü için Wisconsin Projesi" bünyesinde faaliyet gösteren İran Gözlem Örgütü (İran Watch), İran'ın yaklaşık 4 bin kilometre menzile ulaşabilen operasyonel füzelere sahip olduğunu belirtiyor.

İsrail merkezli Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi ise İran füzelerinin azami menzilini yaklaşık 3 bin kilometre olarak değerlendirirken, daha uzun menzilli sistemlerin geliştirildiğine dair bulgular bulunduğunu ifade ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın füze menzilinin bilinçli olarak 2 bin kilometreyle sınırlandığını belirtmişti.

Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.