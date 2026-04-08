İran ordusu: ABD-İsrail saldırısı altındaki İran'da 3 İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan'da üç insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Son dönemdeki saldırılarla birlikte toplamda 170'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiği iddiaları öne sürülüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Tahran'ın batısındaki Melerd ilçesinde bir adet "MQ-9" ve Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da bir adet "Lukas" tipi İHA ile bir keşif İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.
ABD- İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 170'den fazla İHA'nın düşürüldüğü öne sürülüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı