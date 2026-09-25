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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD gemilerinin Hürmüz'den 400 km çekildiğini söyledi

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'ın füze ve İHA kapasitesini yanlış değerlendirdiğini belirtti. Olası saldırıda farklı silahlar kullanacaklarını, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na 400 kilometre mesafeye kadar çekildiğini ileri sürdü.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın savaş sırasında kullandığı silahların menzil, yıkıcılık ve isabet hassasiyetinin "düşmanı" şaşkına çevirdiğini öne süren Muhibbi, ABD ve İsrail'in, İran'ın füze ve İHA kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız." diye konuştu.

Muhibbi, ABD'nin gelişmiş askeri gücüne rağmen Hürmüz Boğazı'nı açamadığı belirterek, ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na 400 kilometre mesafeye kadar çekildiğini ve Bahreyn'de konuşlandığına işaret etti.

ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı yakınlarından uzaklaşmasının İran'ın zaferi olduğunu ileri süren Muhibbi, "İran'ın şu ana kadar kullanmadığı bazı yetenekleri ve stratejik hedefleri mevcut. Gerektiğinde bu yetenekler kullanılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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