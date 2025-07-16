İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tuğgeneral Gaybperver Hayatını Kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybperver'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İmam Ali Merkez Güvenlik Karargahı'nda görev yapan ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Vekili olan Tuğgeneral Gaybperver, 1980-88'deki İran-Irak Savaşı'nda maruz kaldığı kimyasal silahların etkileri nedeniyle yaşamını yitirdi.

İranlı komutanın ölümüne ilişkin başka bilgi verilmezken cenaze töreniyle ilgili detayların açıklanacağı bildirildi.