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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami: Akdeniz'in doğusunda düşmanlara yolu kapatacağız

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma programında yaptığı konuşmada, Akdeniz'in doğusunda düşmanlara yolu kapatacaklarını ve cepheyi genişleteceklerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, " Akdeniz'in doğusunda düşmanlara yolu kapatacaklarını ve cepheyi genişleteceklerini" söyledi.

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma programında konuşan Selami bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selami, "Akdeniz'in doğusunda yolu düşmana kapatıyoruz. Düşmanın ayrışma ve dağılması için cepheyi genişletiyoruz." diyerek Batılı ülkelere karşı İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiği ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Devrim Muhafızları Tuğgeneral Akdeniz İsrail Suriye Kudüs İran Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

Günaydın İran Günaydın İran günaydın

4
0
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sade vatandaş:

akdenize kıyısı toprağı yok işkembeden atıyor

0
0
yanıtYanıtla
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