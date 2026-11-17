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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda biri 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tanker, diğeri sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan iki geminin deniz mayınına çarptığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan bir süper tanker ile LNG gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.

Gemilerin, ABD savaş uçaklarının desteğiyle boğazdan geçmeye çalıştığı ifade edilerek, deniz mayınlarına çarpmalarının ardından iki gemide patlamalar yaşandığı ve yangın çıktığı aktarıldı.

Süper tankerin Hürmüz Boğazı'nın batısında, LNG gemisinin de İran'ın "yetkisiz" kabul ettiği güney rotasında deniz mayınına çarptığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA