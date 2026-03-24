Haberler

Devrim Muhafızları: "Trump, sahadaki gerçekleri anladıktan sonra bazı ülkelerin liderlerine sığındı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'nin İran'daki hedeflerinin başarısız olduğunu ve Trump'ın savaştan sıyrılmak için diğer ülkelerin liderlerine sığındığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'nin İran'da bataklığa saplandığını savunarak, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı." dedi.

İran basınına göre, Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın savaştan sıyrılmak için çaba gösterdiğini savunan ve bu durumun İran halkı için iftihar olduğunu belirten Abdullahi, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığınmıştır." ifadesini kullandı.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik şiddetli bir savaş başlattığını ve savaşın ilk günlerinde İran lideri ile üst düzey komutanlara suikastler düzenleyerek İran'ı 48 saati içerisinde devirmeyi planladıklarını öne sürerek, ülkesinin halkı ve silahlı kuvvetleriyle birlikte ABD'yi yenilgiye zorladığını söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

