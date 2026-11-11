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İran Devrim Muhafızları İsrail ve ABD savaşlarında kullanılan füzelerin üssünü tanıttı

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İran Devrim Muhafızları İsrail ve ABD savaşlarında kullanılan füzelerin üssünü tanıttı
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İran Devrim Muhafızları, balistik ve seyir füzelerinin bulunduğu yeni füze üssünü tanıttı. IRIB'e göre üsteki füzelerin bir kısmı İsrail ve ABD ile 12 ve 40 günlük savaşlarda kullanıldı; menzil kısıtlamaları kaldırıldı.

TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerin ve seyir füzelerinin bulunduğu yeni füze üssünü tanıttı.

İran'ın devlete ait IRIB Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde, üste bulunan füzelerin bir kısmının, İsrail ve ABD ile yaşanan 12 günlük ve 40 günlük savaşlarda kullanıldığı belirtildi.

İran'ın füzelerdeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığına dikkat çekilen haberde ülkenin füzelerde kullandığı savaş başlıklarının da çok daha "yıkıcı" hale geldiği ifade edildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İran'ın ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin, kararlarını düşmanlarının güç ve imkanlarından bağımsız olarak aldığını söyledi.

Törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musavi ise İran'ın düşmanlarını ülkeye "açgözlü bakmamaları" konusunda uyararak, İran halkının yapılacak her türlü hataya pişmanlık verici bir karşılık vereceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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