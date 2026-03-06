İran Devrim Muhafızları Ordusu: Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktası kamikaze İHA'larla imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktasını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, kamikaze İHA'larla Irak'ın kuzeyindeki Surdaş bölgesinde bir istihbarat noktasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın batı sınırlarının ötesinde bulunan istihbarat hedefinin bir kamikaze insansız hava aracı tarafından imha edildiği aktarılırken yayımlanan görüntülerde, dağlık iletişim ekipmanlarının olduğu bir alanın vurulduğu görüldü.