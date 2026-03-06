Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktası kamikaze İHA'larla imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktasını kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda istihbarat hedefinin imha edildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktasını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, kamikaze İHA'larla Irak'ın kuzeyindeki Surdaş bölgesinde bir istihbarat noktasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın batı sınırlarının ötesinde bulunan istihbarat hedefinin bir kamikaze insansız hava aracı tarafından imha edildiği aktarılırken yayımlanan görüntülerde, dağlık iletişim ekipmanlarının olduğu bir alanın vurulduğu görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi