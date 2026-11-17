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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah üzerinden seyrettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tankerin Umman'a ait Ganem Adası kıyıları yakınında meydana gelen patlamanın ardından yanmaya devam ettiği, yangının yol açtığı geniş çaplı alevlerin ada sahilini aydınlattığı kaydedildi.

Son iki haftada bölgede gemilerin deniz mayınlarına çarpma sayısının benzeri görülmemiş seviyeye yükseldiği ifade edilen açıklamada, her patlamanın ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA