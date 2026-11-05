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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 tanker ve 1 römorkörün alev aldığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken 2 petrol tankeri ve 1 römorkörün alev aldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'nin Lucas adıyla geliştirdiği 2 kamikaze İHA'nın elektronik harp sistemleriyle ele geçirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken 2 petrol tankerinin ve 1 römorkörün alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahından geçmeye çalışan bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın doğu tarafında da bir süper tankerde yangın çıktığı ve yangını söndürmek için gemiye yaklaşan bir römorkörün de alev aldığı aktarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin "İran'ın Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava aracından (İHA) kopyalayarak" Lucas adıyla geliştirdiği 2 kamikaze İHA'nın da bölgede elektronik harp sistemleriyle güvenli bir şekilde indirilerek ele geçirildiği ifade etti.

Kaynak: AA
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