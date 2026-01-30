Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda Gerçek Mühimmatla Tatbikat Düzenleyecek

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda gerçek mühimmat kullanarak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik tehditleri artarken, İran yönetimi olası bir saldırıya karşı güçlü bir yanıt vereceğini belirtti.

TAHRAN, 30 Ocak (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu pazar ve pazartesi günleri Hürmüz Boğazı'nda "gerçek mühimmat kullanarak" tatbikat düzenlemeyi planladığını duyurdu.

İran merkezli Press TV'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatın İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Paylaşımda Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir darboğaz olarak tanımlandı.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak gemisi Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük "devasa bir filonun" İran'a doğru yola çıktığını söylemişti. Trump, Tahran'ın Washington'la bir anlaşmaya varması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Parmakları tetikte bekleyen cesur silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya anında güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

İran yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, olası bir saldırıya "kapsamlı ve karşı tarafı pişman edecek" bir yanıt verileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

