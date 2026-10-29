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İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 İHA düşürüldüğünü öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Sirik kenti karşısında ABD yapımı MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu öne sürdü. ABD ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda (Sirik kenti karşısında) MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

Kaynak: AA
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