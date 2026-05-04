İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ihlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını belirtti.

Fars Haber Ajansı, Muhibbi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Muhibbi, boğazdaki uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından belirlenen transit protokollerine uygun hareket ederek koordinasyon içinde belirlenen güzergahı izleyen sivil ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti.

Muhibbi "Bu kurallara aykırı diğer deniz hareketleri ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır. İhlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Muhibbi, tüm denizcilik şirketleri ve sigorta kuruluşlarının Devrim Muhafızları tarafından yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğini kaydetti.