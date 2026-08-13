İran: Hürmüz Boğazı kapalı, kontrol tam
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve bölgedeki tüm hareketliliğin tam kontrol altında tutulduğunu açıkladı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına atıfta bulunarak, gerçeğin sahada görülmesi gerektiğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.