İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 9'uncu MQM-170 İHA'yı ele geçirdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde gece düzenlenen elektronik harp operasyonuyla ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'yı sağlam şekilde ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, ele geçirilen İHA'nın bu türde ABD'ye ait 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen MQM-170 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA