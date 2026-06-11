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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait 18 önemli hedefi vurduk

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinde 18 önemli hedefi vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılara karşılık Hava Kuvvetleri ve Donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki dalga halindeki saldırılar kapsamında, ABD'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde Amerikan ordusuna ait "18 önemli hedefin vurularak imha edildiği" ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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