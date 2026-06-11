Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futbol heyecanıyla değil, oyunun kurallarında yapılacak önemli değişikliklerle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onayladığı yeni uygulamalar ilk kez resmi olarak hayata geçirilecek.

FIFA ve IFAB tarafından maç temposunu artırmak, zaman kaybını önlemek ve hakem kararlarında doğruluğu yükseltmek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler, Dünya Kupası karşılaşmalarında uygulanacak.

TAÇ VE KALE VURUŞLARINDA 5 SANİYE KURALI

Yeni dönemde taç atışları ve kale vuruşları için süre sınırı getirilecek. Hakemler, topun oyuna sokulması için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

Belirlenen süre içerisinde kullanılmayan taç atışı rakip takıma verilecek. Kale vuruşlarında yaşanacak gecikmelerde ise rakip takım korner kazanacak. Böylece zaman geçirmeye yönelik girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE SÜRE SINIRI

Dünya Kupası'nda oyuncu değişiklikleri de artık daha hızlı yapılacak. Değişikliğin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek.

Bu sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu, maçın yeniden durmasını beklemek zorunda kalacak. Bu süreçte takım sahada bir kişi eksik mücadele edecek.

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve tedavi için saha kenarına gelen futbolcular da oyuna dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda kalacak.

BAZI HAREKETLERE DOĞRUDAN KIRMIZI KART

Yeni düzenlemeler kapsamında disiplin kuralları da sertleşiyor.

Rakibiyle yaşadığı tartışma veya gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatarak konuşan futbolcular kırmızı kartla cezalandırılabilecek.

Ayrıca hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden oyuncular ya da futbolcuları buna teşvik eden teknik ekip üyeleri de doğrudan kırmızı kart görebilecek.

VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

2026 Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha geniş kapsamda kullanılacak.

Hatalı verilen korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılabilecek. Bunun yanı sıra gol veya penaltıyla sonuçlanan pozisyonların öncesinde kullanılan korner ve serbest vuruşlarda hücum oyuncularının yaptığı olası ihlaller de VAR tarafından değerlendirilebilecek.

İhlal tespit edilmesi halinde hakem gerekli disiplin kararını verecek ve oyun ilgili duran top kararıyla yeniden başlayabilecek.

SU MOLALARINDA REKLAM YAYINI

Turnuvada her iki devrede de su molası uygulaması yapılacak. Bu molalar sırasında yayıncı kuruluşlar ve organizasyon ortakları tarafından reklam gösterimleri gerçekleştirilecek.

FIFA'nın bu uygulamayla hem oyuncuların sıcak hava koşullarından daha az etkilenmesini sağlamayı hem de yayın gelirlerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.