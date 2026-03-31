İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketine saldırı tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 18 ABD şirketini hedef alacağını duyurdu. Şirket çalışanlarına can güvenliği için iş yerlerini terk etmeleri uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran'daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran'daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
