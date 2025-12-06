Haberler

İran, kuraklığa deniz suyuyla çözüm arıyor

Güncelleme:
İran, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden deniz suyunu İsfahan'a taşımayı amaçlayan dev projenin üçüncü aşaması için çalışmalara başladığını açıkladı. Proje, İsfahan'daki sanayi tesislerinin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

İran, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden deniz suyunu boru hattıyla İsfahan'a taşımayı amaçlayan "Deniz Suyunu Orta Platolara Taşıma Projesi"nin üçüncü aşaması için çalışmalara başladığını duyurdu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, projenin 800 kilometrelik Sircan-İsfahan kısmının açılışını gerçekleştirdi.

İran, İsfahan'daki Mubarek Çelik Şirketi'nin desteği ile yürütülen deniz suyunu orta platolara taşıma projesi ile özellikle İsfahan'daki çelik sanayisinin su ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ayrıca, toplamda 4 aşamadan olan oluşan projeyle birlikte İran, İsfahan'daki sanayi tesislerinin Zayenderud Nehri'ne olan tam bağımlılığını azaltarak suya ulaşmaları noktasında alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Deniz Suyunu Orta Platolara Taşıma Projesi

Toplamda 4 aşamadan oluşan ve 17 eyalete arıtılmış deniz suyu taşımayı hedefleyen bir altyapı çalışması olan proje kapsamında, ilk aşamalarda 980 kilometrelik boru hattı döşenmesi öngörülse de daha sonra yapılan çalışmalarla hat uzunluğu 1350 kilometreye kadar uzatılmıştı.

Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden, beş ayrı boru hattı ile ülkenin orta kesiminde yer alan ve kuraklıkla boğuşan eyaletlere taşınacak suyun 48 milyon kişiyi olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Projenin ilk aşamasına Ekim 2021'de, ikinci aşamasına ise Ekim 2023'de başlandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
