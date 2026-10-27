İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de mayına çarpan tankerde yangın çıktığını duyurdu

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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğu bölgesinde takip sistemlerini kapatıp seyreden bir tankerin mayına çarptığını ve tankerde yangın çıktığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, birkaç saat önce "yasaklı ve tehlikeli bölge" şeklinde nitelendirilen Hürmüz Boğazı'nın doğu bölgesinde takip sistemlerini kapatarak boğazdan geçmeye çalışan bir tankerin mayına çarparak hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın, İran tarafı ile koordinasyon kurmadan geçmeye çalışan tanker ve gemiler için "güvenli olmadığı" aktarılan açıklamada, "güvenli bir şekilde" geçmek isteyenlerin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA