Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de mayına çarpan tankerde yangın çıktığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'ün doğusunda takip sistemleri kapalı tankerin mayına çarpıp yangın çıktığını duyurdu. Koordinasyon kurmadan geçen tanker ve gemiler için boğazın güvenli olmadığı, güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon gerektiği belirtildi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğu bölgesinde takip sistemlerini kapatıp seyreden bir tankerin mayına çarptığını ve tankerde yangın çıktığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, birkaç saat önce "yasaklı ve tehlikeli bölge" şeklinde nitelendirilen Hürmüz Boğazı'nın doğu bölgesinde takip sistemlerini kapatarak boğazdan geçmeye çalışan bir tankerin mayına çarparak hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın, İran tarafı ile koordinasyon kurmadan geçmeye çalışan tanker ve gemiler için "güvenli olmadığı" aktarılan açıklamada, "güvenli bir şekilde" geçmek isteyenlerin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Muş'ta arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşinin ailesine ateş açan emekli polis intihar etti, yeğeni de öldü

Emekli polis kardeşinin ailesine ateş açtı! Yeğeni de öldü
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?