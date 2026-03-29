İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı
İran'ın yeni füze saldırısının ardından İsrail'de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri müdahalede bulundu. İsrail ordusu, halkı sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.
Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu