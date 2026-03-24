Mutfak tüpüne zulalanmış 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da yapılan narkotik operasyonunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesinde gizlenmiş 8 kilo 300 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İRAN'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın dorsesindeki mutfak tüpünün içine zulalanmış 8 kilo 300 gram metamfatamin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR ve dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeğin tepki verdiği mutfak tüpünün altını açan polisler, içindeki 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.R., 'Uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
