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İran basını: İran, ABD ile anlaşma için hiçbir mutabakat metnini onaylamadı

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İran basını, ABD Başkanı Trump'ın 'anlaşma onaylandı' iddiasını yalanlayarak, henüz hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından onaylanmadığını duyurdu.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan üst düzey kaynağa dayandırdığı haberde, "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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