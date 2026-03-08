Haberler

Laricani: "Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor"

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'daki görüş ayrılıklarına rağmen milli birliğin önemini vurguladı. Laricani, Trump'ın İran halkını bölmeye çalıştığını ve İran'ın direncinin güçlü olduğunu ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ülkesinde görüş ayrılıkları olmasına rağmen söz konusu İran olduğunda birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirterek, "Trump İranlıların birbirleriyle görüş ayrılıkları yaşamasına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor." dedi.

Laricani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Düşmanın (ABD) İran halkını tahrik edecek saldırılarda bulunduğunu ve bu sayede halkı sokağa çekerek ülkeyi bölmeye çalıştığını" kaydeden Laricani, "Trump, İranlıların birbirleriyle görüş ayrılıkları yaşamasına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor." ifadelerini kullandı."

Laricani, ABD ve İsrail'in Ali Hamaney ve bazı komutanları öldürerek İran'ı parçalama siyasetinin başarısızlığa uğradığını söyleyerek, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler ancak onlar İran'ı tanımıyorlar." dedi.

İsrail ve ABD'nin, İran halkının günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek birtakım saldırılarda bulunduğunu ancak buna rağmen ülke yetkililerinin halkın temel gereksinimlerini karşılaması noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğunu söyledi.

Laricani, ABD'nin, bölgedeki Kürtleri vekil güç olarak kullanmak istediğini ancak Kürtlerin akıllı olduğunu ve Suriye'de yaşananların da farkında olduğunu dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimiz yanlış yapan olursa hesabını sorarız demişti." hatırlatmasında bulundu.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında da konuşan Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve sürekli politikamızdır. Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemeli ya da biz kendimiz müdahale etmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

