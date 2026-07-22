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İran: Enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir

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İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'daki köprü veya enerji santralini bombalama tehdidine, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriğinin kesileceği uyarısıyla yanıt verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın çevresinde yer alan köprü veya enerji santralini bombalama tehdidine ilişkin, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine yanıt verdi verdi.

Konuya ilişkin bildiri yayımlayan Musevi, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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