İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı taarruz operasyonlarını artıracaklarını açıkladı. Stratejik füzelerin ve insansız hava araçlarının kullanımının artırılacağı duyuruldu.

İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, "ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik, vahşetin artışı şeklinde nitelenen saldırılarının Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.

Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
