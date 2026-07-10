İran: Siyonist rejim, savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkesine yönelik saldırılara ilişkin "Siyonist rejim savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak." dedi.

Zülkadir, ülkesini hedef alan son saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha önce ilan ettiğimiz gibi altyapılara yönelik her saldırıya misliyle karşılık verilecek. Bu saldırıların arkasındaki Siyonist rejim de savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere yönelik "hakaret içerikli" açıklamalarına da tepki gösteren Zülkadir, "Dünyanın en nefret edilen çehresi olarak tanımlanan Trump'ın, yas içindeki İran halkına karşı kullandığı ifadeler kendisine yakışır." ifadelerini kullandı.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.