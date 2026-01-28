Haberler

İran: Herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün ve benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık bulur

Güncelleme:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya 'sınırlı' da olsa anında ve emsalsiz bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu. Şemhani, bu saldırıların savaşın başlangıcı olarak değerlendirileceğini belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkeye yönelik herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün" ve "benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

Şemhani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sınırlı bir saldırı yanlış bir algıdır. Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir düzeyden yapılacak herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı ?olarak kabul edilecek ve karşılığı anında, topyekün ?ve emsalsiz olacaktır. Tel Aviv'in kalbini ?ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkilinin, mesajını İbranice dahil farklı dillerde paylaşması da dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
500

