İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmesinin, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İslami, Tahran'ın nükleer programı ile zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmasının gündemlerinde yer almadığını ve bu konunun Umman'daki müzakere görüşmelerinde de konuşulmadığını aktaran İslami, ülkesindeki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun seyreltmesinin, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olduğunu belirtti.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığına işaret ederek, "Denetçiler saldırıya uğramayan merkezleri inceledi. Sonraki günlerde diğer bazı merkezlere de ziyaret gerçekleştirecekler." dedi.

Saldırıya uğrayan tesislerin denetlenmesine ilişkin UAEA ile bir mutabakata varamadıklarını kaydeden İslami, Ajansın bu konuda sessiz kaldığını öne sürdü.

İslami, Umman'da yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmelerinin samimi bir şekilde yürütülmesi halinde farklı bir tablonun ortaya çıkacağını vurgulayan İslami, nükleer meselesinin artık bahane olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ve İsrail bombardımanının İran'ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne sürerek, "(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

Müzakereler, İran-ABD hattında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.