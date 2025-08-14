İran'dan Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Tepki

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin konuya ilişkin açıklaması, Mehr Haber Ajansında yayımladı.

Bekayi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "tarihi ve ruhani bir misyon" iddiasıyla, "Nil'den Fırat'a kadar uzanan" bir hedef peşinde olduğunu belirtmesini, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne yönelik "faşist" bir niyetin açık göstergesi olarak değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaların Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun emredici kurallarının açık ihlali olduğunu vurgulayan İranlı Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve tüm hükümetlerin bu tür açıklamaları güçlü bir şekilde kınaması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, İsrail'in mevcut sınırlarının yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.