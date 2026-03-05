İran ordusu, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran Genelkurmayı'nın Nahçıvan'daki saldırıyla "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığı" ileri sürüldü.

İran'ın "tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" savunulan açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" savunuldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.