İran'dan Mekke'de engellenen İHA saldırısına ilişkin açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mekke'ye yönelik her türlü saldırının kınanacak bir eylem olduğunu belirterek, kentin semalarında bir insansız hava aracının (İHA) engellenmesinin sadece bir iddia olduğunu söyledi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Husilerin düzenlediği açıklanan ve Mekke çevresinde havada engellenen İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Sözcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İslami kutsal mekanlara özellikle Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü saldırı, buraları ziyaret edenlerin ve çevresinde yaşayanların tehdit edilmesi kınanması gereken bir durumdur.

Aynı zamanda, Mekke'ye doğru ilerleyen bir İHA'nın engellendiği yönündeki yalnızca bir iddia, herhangi bir tarafı suçlamak için dayanak oluşturamaz."

Yemen'deki Husilerin söz konusu iddiayı açıkça reddettiğini hatırlatan Bekayi, "Bölgemizin, özellikle son aylarda, kamuoyunun dikkatini Siyonist rejim ve ABD'nin bölgede işlediği suçlardan uzaklaştırmak ve İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkarmak amacı taşıyan çok sayıda 'sahte bayrak' operasyonuna sahne olduğunu unutmamak gerekir. Dikkatli ve uyanık olunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, İHA'nın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husiler iddiaları yalanladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

Kaynak: AA