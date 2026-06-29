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İran'dan Fransa'ya "Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme" uyarısı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleme çağrısına tepki göstererek, mayın temizliğinin yalnızca İran tarafından yapılacağını ve Fransa'ya durumu kışkırtmamasını tavsiye etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Macron'un??????? Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini dile getiren Garibabadi, "İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca, mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır ve Fransa'ya, bu durumu kışkırtarak daha da karmaşık hale getirmemesini tavsiye ediyoruz." dedi.???????

Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda diğer ortaklarla ve Umman ile birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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