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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldık

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İran Devrim Muhafızları, İsrail'in petrokimya tesislerine saldırısına karşılık Hayfa'daki sanayi tesislerini vurduklarını açıkladı. Bildiride, sivil hedeflerin vurulmasının bölgedeki enerji merkezlerini etkileyebileceği ve sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı ifade edildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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